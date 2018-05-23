На 5 рублей за неделю: автомобилисты протестуют против взлета цен на бензин «Кто-то хочет просто много денег», – возмущаются водители в Костроме

Автомобилисты устроили протестную акцию против резкого роста цен на бензин в Костроме. За неделю топливо в городе взлетело в цене почти на 5 рублей. На ряде заправок бензин марки АИ-92 приближается к 43 рублям за литр, АИ-95 – к 44 рублям, дизтопливо – к 45 рублям.

Чтобы выразить свое негативное отношение к непрекращающемуся удорожанию бензина, сотни водителей на городских улицах одновременно нажали на гудки, сообщает ОТР.

При этом резкий рост цен на бензин уже вынудил некоторых жителей города отказаться от личного автотранспорта и пересесть на общественный. Свое возмущение высказывают и дальнобойщики. Они отмечают, что цена на топливо в Костромской области значительно выше, чем в соседних регионах.

Скриншот видео ОТР

«Вроде живем все в России, вроде цена одинаковая. А здесь почему-то, не могу понять, почему такая высокая цена, – негодует дальнобойщик из Нижнего Новгорода Владимир Фролов. По его словам, он ездит по многим регионам, но такие высокие цены, как в Костроме, встретил впервые.

Местный автолюбитель Валерий Кирсанов, в свою очередь, высказал мнение, что «кто-то хочет просто много денег». Он не понимает, почему постоянно дорожает бензин в стране, которая добывает нефть и производит бензин.

Местные власти пока лишь высказывают озабоченность в связи с тем, что резко подорожавшее топливо ударит по городскому бюджету. Теперь властям придется увеличить субсидии на оплату бензина для скорой помощи, пожарных и оперативных служб.

Как сообщал «Новый День», резкий ростом цен на бензин в последние месяцы заставил опомниться правительство РФ. Кабмин принял решение снизить акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля текущего года. Об этом заявил первый зампред комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков. Акцизы на бензин будут понижены на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо – на две тысячи. Срок действия новых ставок ограничат шестью месяцами. Впрочем, как отмечают эксперты газеты «Коммерсантъ», снижение акцизов ограничит рост цен на АЗС, но не остановит его.

В Центробанке РФ связывают резкое подорожание бензина с повышением акцизов и изменением цен на топливо на международном рынке.

В начале апреля стало известно, что независимые продавцы нефтепродуктов направили премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором пожаловались на резкий рост цен на бензин и дизельное топливо на оптовом рынке и угрозу банкротств в своих рядах. Причинами неконтролируемого роста оптовых цен, по мнению продавцов, стали налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть. Нефтяным компаниям стало выгодней продавать бензин за границу. Привлекательность экспорта нефтепродуктов привела к нехватке топлива на внутреннем рынке. В результате с 19 марта крупнейшие нефтепроизводители продают 20 тысяч тонн автобензина ежедневно, что втрое ниже декабрьского показателя. Трейдеры при этом прогнозируют, что биржевые цены на нефтепродукты могут скакнуть еще выше из-за увеличения спроса в весенне-летний период, масштабных весенних ремонтов на российских НПЗ и весенних полевых работ.

Кострома, служба информации РИА «Новый День»

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