Правительство намерено понизить акциз ради удешевления бензина

Российское правительство намеревается снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. Об этом заявил первый зампред комитета по энергетике Госдумы Сергей Есяков. По его словам, акцизы на бензин могут понизить на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо – на две тысячи.

Есяков также отметил, что с начала 2018 года бензин подорожал на 4,7%, а дизтопливо – на 9%. При этом рост цен гораздо выше темпов инфляции, что связано с повышением акцизов, увеличением стоимости нефти и укреплением рубля. По словам парламентария, кабмин почти неделю занималось этим вопросом, а вчера вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, посвященное данной проблеме.

По данным на 14 мая, средняя стоимость бензина марки Аи-92 с 7 мая выросла на 48 копеек и составила 39,51 рубля за литр. Цена марки Аи-95 выросла на 46 копеек – до 42,49 рубля за литр, марки Аи-98 – на 38 копеек, до 47,71 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 45 копеек и составила 42,41 рубля за литр. За неделю с 7 по 13 мая в 75 центрах российских регионов отмечался рост цен на топливо. Самые сильные изменения наблюдались в Махачкале – на 4,8%, Рязани – на 3,2%, Кирове – на 2,8%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 1,5% и 0,8% соответственно.

Ранее на проблему цен на топливо указывал Банк России. Так, первый зампред ведомства Ксения Юдаева объяснила, что в первую очередь это связано с повышением акцизов и изменением цен на топливо на международном рынке. «Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен», – приводит РИА «Новости» слова Юдаевой. По ее словам, сегодня влияния на инфляцию рост цен на бензин не оказывает.

В свою очередь глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев выразил уверенность, что рост цен носит догоняющий характер. «По бензину мы наблюдаем плавный медленный рост в течение длительного периода, который отставал от роста цен производителей, когда росли цены на нефть», – сказал Дмитриев.

Заявления представителей Центробанка прокомментировал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он попросил подготовить для депутатов пояснительную записку и предположил, что в сложившейся ситуации будет уместно обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

По данным «Коммерсанта», принципиально решение о снижении акцизов было принято 21 мая на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Издание отмечает, что с начала года оптовые цены на топливо выросли на 30%, а в апреле начали быстро увеличиваться и розничные цены.

По примерным расчетам, снижение акцизов на полгода приведет к снижению доходов консолидированного бюджета примерно на 105 млрд рублей на фоне ожидаемого профицита в 482 млрд рублей (за счет роста мировых цен на нефть). Издание отмечает, что снижение акцизов не решит всех проблем с ценами на топливо как в опте, так и в рознице. Уменьшение акцизов может снизить справедливую цену на АЗС примерно на 2 рубля за литр, но ключевое значение для динамики цен будет иметь курс рубля – если при дальнейшем росте цены на нефть рубль почти не будет укрепляться, как это обстоит сейчас, то цены на топливо все равно будут расти, считает Василий Танурков из АКРА.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.05.18

Суд обязал каменских чиновников построить газовую котельную в Первомайском. / Спрос на лаборатории огромный, инноваторы есть, надо расширяться – в технопарке «Университетский» открылась конференция изобретателей России (ФОТО, ВИДЕО). / Госдуме предложили узаконить скидку при онлайн-покупке полиса ОСГО. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»