На два рубля за полтора месяца: водители шокированы ростом цен на бензин (ФОТО)

Автомобилисты Екатеринбурга шокированы ростом цен на бензин. За последние месяцы цены на заправках подскочили сразу на несколько рублей, официальная же статистика заметила рост на 40 копеек.

Стоимость Аи-95 в Екатеринбурге уже прочно перевалила за 40 рублей – найти топливо этой марки дешевле уже нереально даже с учетом бонусных программ, на большинстве заправок цены держатся на уровне 41-42 рублей. АИ-92 на большинстве заправок стоит более 38 рублей за литр. Те, кто предпочитает заливать в автомобиль 98-й, вынуждены платить 44-46 рублей. Повышение цен заметили даже в Росстате, по данным ведомства, он охватил все регионы страны за исключением Дальнего Востока и в среднем составил 42 копейки для 92-го, 95 копеек для 95-го. У автовладельцев информация куда более пугающая.

«У меня сохранились чеки с заправок, видно, как сильно подорожал бензин. В конце марта я покупал литр за 38,7, в конце апреля – за 39,7, а на днях все тот же бензин обошелся мне в 40,6 рубля за литр», – рассказал один из автомобилистов. Другой водитель добавил, что известная сеть заправок «развлекает» водителей сообщениями о якобы стабильных ценах. «Самый прикол в рекламе – «новое качество по старой цене». Ладно б плакат висел – они ж кассиров заставляют это говорить. Я не выдержал, спросил, не надоело ли им врать про старую цену, когда за пару недель на рубль-два ценник как раз подняли. Кассир промолчал», – говорит автолюбитель.

Трейдеры предупреждали: бензин может подорожать на 5 рублей буквально за один второй квартал. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев объяснял рост цен на автомобильное топливо повышением биржевой стоимости нефти, которая, кстати, сегодня превысила $79 за баррель. По словам Артемьева, рост внешних цен на энергоресурсы – это позитивный факт для российской экономики, однако вслед за нефтью подтягиваются и цены на бензин, которые могут превысить общий уровень инфляции. Как подметили водители, цены на бензин в России растут и в обратной ситуации, когда нефть дешевеет. Заодно стоимость топлива растет из-за сезонного фактора – в весенне-летний сезон, к началу сельхозработ. На рост цен влияют плановые ремонты НПЗ, повышение ставки акциза (а также ожидание ее повышения, как это уже случалось) и другие причины.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.05.18

Комиссия гордумы Екатеринбурга отказалась вносить поправки в устав, отменяющие выборы мэра. / Музеи, бары и отели со скидками: в Екатеринбурге спустя 10 лет реанимируют проект карт для туристов City Pass (ФОТО). / В Екатеринбурге не стали закрывать проспект Ленина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»