российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 16:13 мск

Новости Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В России резко выросли цены на автомобильное топливо

Цены на бензин в России заметно выросли, а в Москве не осталось топлива дешевле 40 рублей за литр. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», приводит ЦДУ ТЭК.

Отмечается, что в среднем по России автобензин АИ-92 подорожал на 42 копейки до 39,84 рублей/литр, АИ-95 – на 95 копеек – до 42,50 рублей/литр. В то же время в Москве средняя цена на АИ-92 поднялась на 71 копейку до 40,65 рублей/литр, на АИ-95 – на 63 копейки до 43,86 рублей/литр. В Санкт-Петербурге средняя цена на бензин АИ-92 выросла на 48 копеек до 39,10 рублей/литр, на АИ-95 – на 49 копеек до 42,15 рублей/литр.

При этом цены взлетели во всех регионах, кроме Дальнего Востока. Максимальное увеличение зафиксировано в Центральном округе.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев объяснял рост цен на автомобильное топливо повышением биржевой стоимости нефти, которая, кстати, сегодня превысила $79 за баррель.

По словам Артемьева, рост внешних цен на энергоресурсы – это позитивный факт для российской экономики, однако вслед за нефтью подтягиваются и цены на бензин, которые могут превысить общий уровень инфляции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

Автовладельцам придется раскошелиться: названа цена полисов ОСАГО после повышения тарифов. / Россия поднимает «санкционный топор». / В Москве зафиксирована новая сероводородная атака. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Из-за высокой стоимости нефти цены на бензин в России могут обогнать инфляцию

Трейдеры: В угоду экспорту бензин в России подорожает на 5 рублей

«Ситуация вышла из-под контроля»: в московском регионе взлетели цены на бензин

Метки / Рост цен

Автовладельцам придется раскошелиться: названа цена полисов ОСАГО после повышения тарифов

Рост цен ОСАГО не за горами: названы сроки подорожания полисов

Из-за высокой стоимости нефти цены на бензин в России могут обогнать инфляцию

«Ситуация вышла из-под контроля»: в московском регионе взлетели цены на бензин

Цены на авиабилеты вырастут: в России поднимут тарифы за аэронавигационное обслуживание

В России подорожает автостраховка для желающих выехать за границу

Автодилеры ждут скачка цен на автомобили из-за ослабленного новыми санкциями рубля

Эксперты: идея Минпромторга об обязательной маркировке продуктов взвинтит цены

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен,

Новости партнеров