В России резко выросли цены на автомобильное топливо

Цены на бензин в России заметно выросли, а в Москве не осталось топлива дешевле 40 рублей за литр. Такие данные, как передает корреспондент РИА «Новый День», приводит ЦДУ ТЭК.

Отмечается, что в среднем по России автобензин АИ-92 подорожал на 42 копейки до 39,84 рублей/литр, АИ-95 – на 95 копеек – до 42,50 рублей/литр. В то же время в Москве средняя цена на АИ-92 поднялась на 71 копейку до 40,65 рублей/литр, на АИ-95 – на 63 копейки до 43,86 рублей/литр. В Санкт-Петербурге средняя цена на бензин АИ-92 выросла на 48 копеек до 39,10 рублей/литр, на АИ-95 – на 49 копеек до 42,15 рублей/литр.

При этом цены взлетели во всех регионах, кроме Дальнего Востока. Максимальное увеличение зафиксировано в Центральном округе.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев объяснял рост цен на автомобильное топливо повышением биржевой стоимости нефти, которая, кстати, сегодня превысила $79 за баррель.

По словам Артемьева, рост внешних цен на энергоресурсы – это позитивный факт для российской экономики, однако вслед за нефтью подтягиваются и цены на бензин, которые могут превысить общий уровень инфляции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.18

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