УФАС будет искать картельные сговоры в поставках ГСМ и отслеживать цены на бензин в ежедневном режиме

Свердловское отделение УФАС будет отслеживать оптовые цены на бензин в ежедневном режиме и займется «картельными сговорами» в области поставок. Об этом сегодня пресс-конференции заявила заместитель руководителя УФАС Екатерина Воробьева (как и на вчерашнем совещании в правительстве по этому же вопросу, главы ведомства Игоря Шалободова журналисты не увидели).

Представитель ведомства рассказала журналистам, что накануне из федерального ФАС поступило распоряжение отслеживать оптовые цены в ежедневном режиме (ранее контроль осуществлялся ежемесячно). Привести конкретные данные об изменении оптовых цен по поставщикам чиновница не смогла. «Мы только начинаем ежедневный мониторинг. Направили письма крупнейшим поставщикам, работающим в нашем регионе – «Газпромнефть», «ЛУКойл-нефтепродукт» и «Башнефть». У нас цены на топливо не превышают общероссийских. Самые высокие цены на Чукотке и Ямале, Свердловская область пока находится посередине списка всех регионов».

По данным УФАС за 5 месяцев 2018 года, оптовые цены на бензин выросли на 6%, на дизель – 7,7%. Это уже привело не только к скачку цен в рознице, но и к начавшейся перекройке рынка. «Идет монополизация рынка, наше дело – отслеживать ситуацию. Будет создана комиссия, которая будет заниматься вопросами цен на ГСМ», – ответила Екатерина Воробьева.

В Свердловской области уже зафиксированы первые случаи, когда независимые поставщики отказываются от контрактов на поставку топлива в пользу крупных поставщиков. В УФАС усматривают в таких ситуациях признаки картельного сговора. «Уже выявлено три факта сговора, в Алапаевске, Нижней Туре и Качканаре. В подобных ситуациях мы имеем право привлечь крупного поставщика к административной ответственности, штраф по подобному нарушению составляет от 0,03 до 0,15% от оборота компании за год», – рассказала специалист.

О том, что независимые компании выдавливаются с рынка, ранее заявляли и в Независимом топливном союзе (НТС). Там отмечали, что соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. В НТС подчеркивают, что в случае ухода независимых сетей с рынка наступит окончательная монополизация, что неизбежно приведет к росту цен на бензин и дизельное топливо до 100 рублей за литр. Аналитики отпускают на это не больше года. «Ситуация критическая, счет идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться», – заявили в объединении. Напомним, цены на топливо начали резко расти с марта 2018, рост составил на 1 мая около 7 %, обогнав инфляцию в 4,5 раза. Рост цен слегка замедлился за прошедшую неделю. С 1 июня в России зафиксированы цены на автомобильное топливо на уровне 30 мая. Также действуют пониженные акцизы.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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