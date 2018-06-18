Остановить не получилось: рост цен на бензин замедлился

Темпы роста цен на автомобильное топливо в России замедлились. С 5 по 9 июня бензин подорожал на 0,1%, а с начала месяца – на 0,9%, передает Infox.ru.

Больше всего цены на бензин выросли в Челябинске – на 2,4%, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе – на 1,1-1,8%. Рост цен был зафиксирован в 32 субъектах.

В 17 субъектах замечено удешевление топлива. В Красноярске – на 0,7%. В Астрахани – на 0,5%, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске – на 0,4%.

В Санкт-Петербурге рост составил 0,1%. В Москве – без изменений.

АИ-92 на заправках Москвы можно приобрести по цене от 40,80 до 45,50 рублей за литр. 95-й – от 44,80 до 47,65 рубля. В среднем по стране 92-й стоит 41,74 руб., 95-й – 44,69 рубля.

С 1 июня в России зафиксированы цены на автомобильное топливо на уровне 30 мая. Также действуют пониженные акцизы. С января 2018 года бензин подорожал на 8,2%, дизтопливо – на 8,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.18

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