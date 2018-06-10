Эксперты предрекли россиянам бензин по 100 рублей за литр

Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин ведет к уничтожению независимых АЗС и ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом заявили в Независимом топливном союзе (НТС), передает РБК.

В НТС подчеркивают, что в случае ухода независимых сетей с рынка наступит окончательная монополизация, что неизбежно приведет к росту цен на бензин и дизельное топливо до 100 рублей за литр. Аналитики отпускают на это не больше года. «Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться», – заявили в объединении.

Эксперты считают, что решить проблему можно, отпустив розничную цену на бензин, либо «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей.

Как писал «Новый День», 8 июня стало известно, что нефтяные компании приступили к наращиванию поставок бензина и дизельного топлива на оптовый рынок. В правительстве считают, что эти меры позволят стабилизировать ситуацию на рынке бензина. До этого Минфин отчитывался, что разработал документ, который позволит влиять на объемы продаж бензина на территории России, основная идея документа – возможность резкого повышения экспортных пошлин на бензин и дизельное топливо – эти же поправки, по словам заместителя министра энергетики Анастасии Бондаренко, и были направлены в Госдуму.

Цены на бензин в России резко подскочили в течении недели – с 21 по 27 мая. Так, стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля. В Госдуме это связали с ростом стоимости нефти на бирже и обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием провести проверку. Российские нефтяные компании заявили, что готовы сдержать дальнейший рост цен.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.18

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