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Четверг, 12 июля 2018, 17:56 мск

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Антимонопольщики оценили рост цен на бензин на Урале в 0 рублей 0 копеек

УФАС Свердловской области проанализировало, как менялись цены на бензин в регионе за последний месяц. В управлении посчитали, что по всем видам топлива стоимость литра не изменилась никак.

На сайте ведомства опубликованы данные замеров средней стоимости топлива за последние три недели, антимонопольщики посчитали цену на АИ-92, АИ-95 и ДТ. Ни по одной позиции цена не изменилась вообще.

Автомобилисты заметили, что рост цен на бензин за последнее время на самом деле приостановился – после того, как регионы начали выходить на митинги из-за резкого подорожания топлива в мае-июне. В те месяцы УФАС изменение стоимости бензина по неделям не публиковал.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.07.18

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