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Среда, 6 июня 2018, 17:22 мск

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Цены на бензин берут новые высоты

В России продолжает дорожать автомобильное топливо. За неделю, с 29 мая по 4 июня, цены на бензин выросли на 1,4%, на дизельное топливо – 1,2%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

Как сообщал «Новый День», автомобильное топливо в России дорожает второй месяц подряд на фоне роста стоимости нефти. Эксперты прогнозируют, что цены на бензин и дизель будут повышаться и дальше, несмотря на принимаемые правительством РФ меры. Кабмин пообещал снизить топливные акцизы, но стабилизировать рынок не удалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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