Недельный рост цен на бензин остановить не удалось

Рост цен на автомобильное топливо в России пока не удалось остановить. Как следует из данных информационно-аналитического центра «Кортес», за неделю с 28 мая по 1 июня розничная стоимость на бензин в среднем по России поднялась до 94 копеек.

Меньше всего – на 64 копейки – выросли розничные цены на бензин «Нормаль-80» и достигли 38,34 рубля за литр. Далее следует бензин «Премиум-95» – он подорожал на 93 копейки – до 44,53 рубля за литр. Больше всего подрос в стоимости бензин «Регуляр-92» – на 94 копейки – до 41,7 рубля за литр, передает «Прайм».

В то же время рост оптовых цен на бензин с 28 мая по 1 июня ускорился, следует из данных агентства «Прайм». В частности, стоимость бензина 95 Класс А на прошлой неделе увеличилась на 808 рублей и составила 57,330 тысячи рублей за тонну. Бензин 92 Класс А подорожал на 696 рублей – до 57,132 тысячи рублей за тонну. Цен на дизельное топливо летнее Класс А составила 51,953 рубля за тонну, что на 569 рублей больше, чем неделей ранее.

Сегодня на заседании правительства РФ премьер Дмитрий Медведев признал, что ситуация на топливном рынке «остаётся не очень ровной». Между тем вице-премьер Дмитрий Козак, отвечая на вопрос главы кабмина, заверил, что «по состоянию на сегодняшний день цены на розничном рынке стабилизировались».

«Объёмы биржевых торгов существенно увеличились – на 20% на бензин и на 9% на дизельное топливо. Цены с четверга на бирже упали на 1% – в пятницу и в субботу – и на 2% по состоянию на сегодняшний день (более чем на 2% по дизельному топливу и 1,98% – на бензин). Это должно оказать стабилизирующее воздействие на розничный рынок», – заверил Козак, который накануне сообщил, что правительство России договорилось с ведущими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин.

Так или иначе, премьер поручил в случае необходимости – готовить оперативные меры, направленные на то, чтобы цены были стабильны, а в определённых случаях – чтобы они снижались, чтобы была произведена отрицательная коррекция.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

Дело о массовом отравлении угарным газом в Подольске дошло до суда. / Россия наращивает группировку аппаратов собственной спутниковой связи. / Россиянам разрешили гасить долги по кредитам материнским капиталом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»