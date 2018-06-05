В Югре цены на топливо перевалили за 50 рублей

Жители Нефтеюганска обсуждают рост цен на бензин. На автозаправках стоимость 95-го бензина составляет 45 рублей 60 копеек за литр, 98-го – 46 рублей 10 копеек. Дизельное топливо предлагается по цене 51 рубль 10 копеек. В группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» выложили фотографии табло заправки «Газпромнефти», под которыми быстро набралось несколько десятков возмущенных комментариев.

«Спасибо дядя Вова, ты всегда о нас заботишься», – пишет Григорий Григорьев.

«Говорила, не голосуйте за Путина. Нет, люди ждут и хотят лучшей жизни, вот и получают. Зато на Украину фуры отправляем помощь всем помогает Россия, нам бы кто-то помог, сидим на нефти и цены офигеть», – говорит Ирина Шабалина.

«Что удивляться-то. Все ясно понятно. Нефть дорожает – бензин дорожает. Нефть дешевеет – бензин дорожает. Акцизы подняли – бензин дорожает. Акцизы убрали – бензин дорожает. Обещали ж стабильность!!! Так что все норм все стабильно!!!», – успокаивает пользователей Евгений Пуля.

«В банановой республике население жалуется на резкое подорожание бананов...», – резюмирует Алексей Пилатов.

Рост цен на автомобильное топливо в России пока не удалось остановить. Как следует из данных информационно-аналитического центра «Кортес», за неделю с 28 мая по 1 июня розничная стоимость на бензин в среднем по России поднялась до 94 копеек.

Меньше всего – на 64 копейки – выросли розничные цены на бензин «Нормаль-80» и достигли 38,34 рубля за литр. Далее следует бензин «Премиум-95» – он подорожал на 93 копейки – до 44,53 рубля за литр. Больше всего подрос в стоимости бензин «Регуляр-92» – на 94 копейки – до 41,7 рубля за литр, передает «Прайм». В то же время рост оптовых цен на бензин с 28 мая по 1 июня ускорился.

В понедельник, 4 июня, российский премьер Дмитрий Медведев признал, что ситуация на топливном рынке «остается не очень ровной». При этом, по словам вице-премьера Дмитрия Козака, правительство России договорилось с ведущими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 05.06.18

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