Депутат Госдумы: С сокращением числа авиарейсов в Крым и ценами на билеты разберутся Минтранс и ФАС

От решения проблемы со снижением числа авиарейсов в Крым и подорожанием билетов зависит вопрос сохранения нормальной ситуации в регионе, в чем должны быть заинтересованы местные власти. Об этом РИА «Новый День» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По его словам, всем сторонам следует «сесть и договориться», чтобы найти компромисс.

«И здесь нужно договариваться не только авиакомпаниям и аэропорту. Здесь необходимо подключать федеральные и региональные власти, ведь речь идет о простых людях, которым все равно на наличие инвестнадбавки в тарифе, на НДС, на какие-то компенсации. Им нужен доступный билет и безопасность. Поэтому я и обратился к Минтрансу и ФАС инициировать круглый стол для решения проблемы», – рассказал депутат.

Напомним, СМИ сообщили о сокращении объема перевозок в Крым на 22%. Среди причин – открытие движения по автомобильной части Крымского моста и рост тарифов на обслуживание рейсов в аэропорту Симферополя. Еще одним поводом стал рост цен на топливо. В аэропорту Симферополя увеличение тарифов называют мерой, связанной с необходимостью вернуть вложения в строительство объекта.

По мнению Дмитрия Белика, в краткосрочной перспективе рост тарифов аэропорта никак не отразится на цене билетов, а авиакомпании снизили количество рейсов, чтобы сохранить уровень цен.

«Но в будущем рост тарифов и снижение рейсов неизбежно приведет к росту цены билетов. Что для жителей полуострова критично. Крым – это не просто территория, это 2,5 миллиона человек. Которые могут не знать, что через полгода кому-то из них может понадобиться операция и им придется выложить 2-3 своих месячных зарплаты, чтобы купить билет на самолет. Я уверен, что вопрос будет урегулирован в ближайшее время и социального напряжения удастся избежать», – уверен депутат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.06.18

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