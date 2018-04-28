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Среда, 2 мая 2018, 03:53 мск

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Вход запрещен: жара «закрыла» крымский лес для туристов

Посещение крымских лесов запретили до 18 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление принял Совет министров Крыма.

Причиной такого решения стала установившаяся на полуострове аномальная жара и высокая угроза пожаров. Отметим, что на полуострове уже более недели действует экстренное предупреждение, связанное с риском возгораний.

«На полуострове в большинстве регионов установлен наивысший 5-й класс пожарной опасности. В целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день с 29 апреля.

На этот период действует запрет на посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путёвкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда, пребывания граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с действующим законодательством», – рассказали РИА «Новый день» в пресс-службе МЧС по Крыму.

Кроме того, строго запрещается разводить костры костров и проводить работы с использованием открытого огня в лесах, парках и на прилегающих к ним территориях.

Контролировать соблюдение запрета будут специально созданные патрульные группы, В состав которых войдут специалисты противопожарной службы и пожарной охраны МЧС, сотрудники минэкологии и волонтеры.

Симферополь, Оксана Мурзина

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