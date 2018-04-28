Только за деньги: в Керчи закрыли одну из смотровых площадок с видом на Крымский мост

В Крепости Керчь закрыли для посетителей одну из смотровых площадок с видом на строящийся Крымский мост.

Читатели сообщили РИА «Новый День», что представители частной охранной службы не пускают никого на смотровую площадку со стороны микрорайона «Семь ветров», отправляя на другую – вход на которую является платным.

Корреспондент РИА «Новый День» проверил сообщения читателей: действительно, некие люди, представившись сотрудниками охраны, заявили, что вход на площадку со стороны микрорайона «Семь ветров» запрещен, так как недавно с этой площадки упал один из посетителей. Поэтому посмотреть на мост и сфотографировать мост можно только «с дальней площадки, которая оборудована и безопасна, но вход на нее платный».

Примечательно, что блюстители безопасности не остановили корреспондента, когда он у них на глазах шел на площадку, около 15 минут – опять же на их глазах – фотографировла мост и среагировали лишь, когда человек начал спускаться вниз по тропе, ведущей в Крепость.

По словам охранников, в настоящее время полюбоваться «стройкой века» можно «с дальней смотровой площадки» (со стороны Цементной слободки – прим. «НД»). Отметим, что после начала активной фазы строительства автоподходов к мосту проезд к ней крайне затруднителен, поэтому многочисленные наблюдатели переключились на «необорудованное» место.

Однако охрана сообщила, что доставкой желающих к месту обзора занимаются сотрудники Крепости Керчь, и как раз за эту услугу надо платить ( как выяснилось позже – 100 рублей с человека).

На вопрос: «Как это коррелируется с неоднократными заявлениями музея о бесплатном посещении смотровых площадок и когда обезопасят место обзора на Семи ветрах?» представители охраны рекомендовали обращаться в администрацию музея.

РИА «Новый День» отправил информационный запрос на имя генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, в чьем ведомстве находится Крепость Керчь. Ответа пока не последовало.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 28.04.18

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