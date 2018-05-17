Без альтернативы: желающим рассмотреть Крымский мост придется заплатить

Посетить смотровые площадки с видом на Крымский мост, расположенные в районе Крепости Керчь, можно только за деньги.

Как уже сообщал «Новый День», о введении платы стало известно в конце апреля. Для многих посетителей Крепости Керчь необходимость заплатить деньги за то, чтобы взглянуть на Крымский мост, стало сюрпризом.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Восточно-Крымский ИКМЗ) ограничение прохода объяснили необходимостью обеспечить безопасность посетителей.

«Чтобы попасть к двум смотровым площадкам на Ак-Буруне, нужно пройти 2,5 километра. Мы никого не можем пустить самостоятельно. Часть территории – не разминирована», – пояснила корреспонденту РИА «Новый День» руководитель Восточно-Крымского ИКМЗ Татьяна Умрихина.

По ее словам, при посещении территории Крепости Керчь обязательно сопровождение – экскурсовода или смотрителя: они проведут или отвезут к смотровым площадкам за 100 рублей. Как утверждает гендиректор учреждения, услуга официальная, посетителям выдают билеты.

Альтернативы для тех, кто не хочет платить за посещение смотровых площадок, нет. Ранее на территории действовала еще одна площадка, но она была закрыта, так как контролирующие органы выявили нарушение требований по водоохраной зоне: до моря от площадки оказалось не 500 положенных метров, а 490.

«Рыбинспекция наложила админвзыскание. Мы стали опровергать, дошли до судов всех высших инстанций. Формулировка – мы нарушили биобаланс Черного моря. Понимаете: мост не нарушил, а мы нарушили – тем, что людям показывали, как строится мост», – рассказала Татьяна Умрихина.

По ее словам, окончательное решение суд принял несколько дней назад, оштрафовав музей на 250 тысяч рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.05.18

В севастопольском дворе легковушка сбила ребенка. / Не зевай, Америка! Гражданина США «раскулачили» в центре Киева. / В первые сутки Крымский мост загрузили на 30%. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»