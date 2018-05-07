В Крыму обнаружили подводную лодку, затонувшую почти 110 лет назад

В Севастополе обнаружили подводную лодку «Камбала», затонувшую почти 110 лет назад. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения, участник экспедиции Виктор Лебединский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1904 году Морское ведомство России подписало с судоверфью Круппа в немецком городе Киле контракт на постройку 3-х подводных лодок типа «Е». «Камбала» была заложена под №111 в мае 1904 года. Через два года 25 июля 1906 года была зачислена в списки кораблей Черного моря.

Весной 1909 года «Камбала» принимала участие в боевых учениях кораблей Черного моря. По плану командования, 29 мая она должна была «атаковать» у входа в Южную бухту черноморскую эскадру, возвращавшуюся из Евпатории. В 21 час 30 минут «Камбала» отошла от борта своей базы – линейного корабля «Двенадцать апостолов», взяв курс в сторону Стрелецкой бухты.

Дождавшись полной темноты в намеченном месте, лодка застопорила машины и стала ждать эскадру. Предполагалось произвести атаку в надводном положении. После успешной учебной атаки по головному броненосцу «Пантелеймон» (бывший «Потемкин», переименованный после событий 1905 года), командир «Камбалы» решил лечь на параллельный эскадре курс и начал разворот влево. Однако лодку стало сносить вправо и ее протаранил форштевень броненосца «Ростислав». Лодку разрезало пополам по фланцам шпангоута креплений обичаек «отсечной трубы», она затонула. Спастись удалось лишь командиру лодки.

Еще три офицера и 17 матросов погибли. Через несколько месяцев носовую часть подлодки с находившимися в ней телами 15 подводников подняли на поверхность, отмечает РБК.

Эту трагедию считают первой катастрофой в истории подводного флота России. Место гибели лодки было сразу же зафиксировано, но документы были утеряны. Поэтому пришлось искать ее практически «с нуля». Примерные координаты рассчитали курсанты Нахимовского училища, а специалисты Русского географического общества и Севастопольского государственного университета «прослушали» квадрат с помощью бокового гидролокатора.

Теперь планируется изучить обломки с помощью глубоководных роботов.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.05.18

Крымские пограничники начинают охоту на украинских пиратов. / Киев отказался оплачивать участие украинских спортсменов в международных соревнования в России. / Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»