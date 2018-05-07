Крым не для бедных: сэкономить в Ялте можно лишь на отдыхе класса «люкс»

Ялта опережает Сочи по стоимости отдыха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове бюджетный и «средний» туристы потратят больше денег, чем за аналогичный отдых в Краснодарском крае. И только любители люксового отдыха имеют шанс сэкономить. К такому выводу пришли журналисты издания «Аргументы и Факты», проанализировав майские предложения в Ялте и Сочи.

Так, самый бюджетный отдых (с учетом самого дешевого варианта дороги из Москвы) в Ялте обойдется в 8 тысяч 400 рублей за неделю, если путешествовать одному и в 18 тысяч700 рублей за двоих. Отправившись в Сочи, за такие же условия отдыха путешественник-одиночка заплатит 8 тысяч 50 рублей, пара – 14 тысяч 650 рублей за неделю.

В среднем ценовом сегменте наблюдается аналогичная картина: более комфортное и удобное путешествие (включая перелет, но без учета дороги из аэропорта до места отдыха) из Москвы в Ялту с учетом перелета обойдется в 38 тысяч 100 рублей за двоих. В Сочи – 35 тысяч 640 рублей.

А вот желающим отдохнуть в пятизвездочных отелях со spa и оздоровительными центрами, но при этом немного сэкономить, выгоднее отправится в Крым: неделя отдыха в такой гостинице в Сочи обойдется минимум в 90 тысяч 500 рублей на двоих, а в Ялте нашелся вариант за 59 тысяч 330 рублей. С учетом перелета получается почти 111 тысяч за неделю в Сочи против 80 тысяч в Крыму.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 07.05.18

Социологи назвали основные претензии россиян к Путину. / Киевский журналист: Россия построила Крымский мост для Украины. / В Крыму обнаружили подводную лодку, затонувшую почти 110 лет назад. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»