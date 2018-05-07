Франция намерена наладить диалог с Россией и советует Украине последовать примеру

Посол Франции в России Сильви Берманн считает, что кризис на Украине и в Сирии можно решить только при участии России.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что хочет наладить с президентом России Владимиром Путиным стратегический и исторический диалог. По словам Берманн, Макрон выступил с инициативой чаще общаться по телефону с Путиным и созваниваться каждую неделю, чтобы оперативно обсуждать актуальные проблемы российско-французских и международных отношений. Посол надеется, что в будущем отношения между двумя странами «потеплеют».

При этом Берманн отмечает, что РФ для Франции – важный стратегический партнёр по многим вопросам, в том числе в сферах безопасности, борьбы с терроризмом и экологии. «Россия нужна нам для поддержания стабильности и безопасности – и сама в них заинтересована, – цитирует «Коммерсант» французского посла. – Москва – постоянный член Совбеза ООН, и кризисы в Сирии, на Украине без России не разрешить».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце мая президент Франции посетит Россию, что принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, а также вместе с Владимиром Путиным начать взаимодействие России и Франции в новом формате «Трианонский диалог».

«Сегодня нам очень важно перейти от взаимных обвинений к конкретным действиям – и я думаю, что визит президента Макрона – в духе этого подхода», – заключила посол.

Париж, Анастасия Зук

Париж. Другие новости 07.05.18

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