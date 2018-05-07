Мы – не политики: норвежский бизнес отказался потакать Украине

Норвежская компания «Л. А. Ларсен», специализирующаяся на производстве паззлов, отказалась выполнять требования Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди продукции компании – паззлы с картами России, на которых изображены Крым и Севастополь. Это и послужило поводом для украинского посольства обратиться в МИД Норвегии с просьбой повлиять на «Л. А. Ларсен». В своем обращении украинские власти заявили, что Крым и Севастополь якобы все еще принадлежат Украине, а поэтому компании необходимо не только прекратить выпускать карты-паззлы России, но и отозвать уже произведенные товары.

Однако получив письмо от украинского посольства, в МИД Норвегии не стали возбуждать никаких дел, сославшись на отсутствие правил, связанных с производством и продажей таких карт-паззлов. Не стали выполнять требования «Незалежной» и производители.

«Для нас это сложный вопрос. Мы – не политики. Мы должны делать так, как нам говорят наши клиенты, и мы не желаем занимать политическую позицию», – цитирует «ИноСМИ» главу компании Кристиана Ларсена.

Ларсен подчеркнул, что Россия является крупнейшим клиентом компании. В то же время, очевидно, что не хотят в фирме потерять и украинский рынок. По информации главы компании, в картах, которые предназначены для продажи в «Незалежной», Крым все же указан как украинская территория.

Осло, Леонид Маковецкий

Осло. Другие новости 07.05.18

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