В Севастополе мусоровоз попал в ловушку, оставленную коммунальщиками и дорожниками

В Севастополе в одном из городских дворов мусоровоз угодил в капкан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задние колеса тяжеловеса провалились вместе с асфальтом, недавно уложенным возле мусорных баков. В итоге водитель мусоровоза не смог выбраться без помощи специальной техники. Правда, сразу грузовик вытянуть не удалось: потребовалось несколько попыток.

Известно, что ранее на месте «капкана» был уложен асфальт, однако коммунальщики его вскрыли, чтобы пробраться к трубам. После дорожники уложили новое «полотно», которое в сети сравнили с отделочным материалом для покрытия полов: «Это просто, по ходу, яму с лужей накрыли линолеумом – под видом нового асфальта».

Другие отмечают, что всему виной новые технологии: «В Севастополе работали по нано-технологиям – крепкий асфальт», «Отличная ловушка! Дорожникам – твёрдая «пять»!

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.05.18

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