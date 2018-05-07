Генеральная репетиция Парада парализовала Керчь (ФОТО)

Генеральная репетиция Парада Победы в Керчи стала причиной транспортного коллапса в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие горожане утром 7 мая опоздали на работу, так как движение в центре города было перекрыто с 8 утра. Весь транспорт пустили в объезд, из-за чего образовались огромные пробки. Тем, кто выехал раньше, повезло немногим больше. Жители крупного, но отдаленного района Аршинцево, вышедшие из дома в начале 8-го утра, попали в центр лишь в 9-ти: горожане уже несколько месяцев ежедневно стоят в пробке из-за строительства трассы «Таврида», которое идет на пути в город, но сегодня ситуация еще больше усугубилась.

Керчане из района «Войкова», расположенного в противоположной стороне, добирались на работу около часа.

Перегодили центральные улицы дорожной техникой все с той же стройки федеральной трассы.

Примечательно, что сотрудникам горадминистрации сегодня заменили «сидение в кабинетах» на работу на «свежем воздухе», сократив рабочий день до обеда и отправив на прополку клумб на горе Митридат, а также на улице Кирова – в непосредственной близости от проведения репетиции. Возникающие в процессе паузы заполнял ритмичный стук тяпок.

Некоторые из них, сбежав с «субботника», были замечены в числе зрителей.

Чиновники активно обсуждали, как отправить жену одного из них из перекрытого центра города в другой район. Оказалось, что сегодняшний график движения транспорта в горадминистрации не знают.

Отметим: посмотреть репетицию Парада Победы в Керчи пришли многие горожане. Кто-то привел детей, одетых в военную форму тех лет. «Надо показать парад ребенку, но толкаться с малышом среди огромного количества людей 9 Мая не хочется. Тем более, что по прогнозу обещают сильный дождь», – объяснили РИА «Новый День» родители юной керчанки.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 07.05.18

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