Крымчанин получил два года колонии за ненависть к участникам Русской весны

В Севастополе вынесли приговор крымчанину, призывавшему к расправе над участниками Русской весны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети «ВКонтакте» молодой человек оставил комментарий, в котором призывал к убийству в жестокой форме представителей крымской самообороны, членов российских политических партий и других лиц.

Гагаринский районный суд Севастополя признал его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного наказания осуждённый ещё на 6 месяцев лишен права осуществлять деятельность, связанную с доступом к информационно-коммуникационным сетям, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Мужчина был взят под стражу в зале суда. Украинская сторона сразу же после вынесения приговора поспешила оправдать своего «единомышленника», назвав решение суда «политическим».

Как сообщал «Новый День», этот же гражданин уже привлекался к ответственности за распространение нацистской символики, но тогда ему удалось отделаться штрафом и синяками.

Севастополь, Анастасия Зук

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