На Украине выставили на продажу Ленина – дорого

На Украине демонтированную 4-метровую бронзовую скульптуру Ленина продают за 20 тысяч долларов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятник Ленину в городе Изюм Харьковской области был демонтирован в феврале 2016 года. Решение о продаже скульптуры приняло управление жилищно-коммунального хозяйства местного городского совета.

Лот разместили на сайте системы электронных публичных и государственных закупок. Аукцион состоится 17 мая, а стартовая цена скульптуры составляет 522,5 тысячи гривен (примерно 20 тысяч долларов).

Как сообщал «Новый День», в рамках «декоммунизации» на Украине сносят памятники Ленину, политическим деятелям СССР и героям ВОВ, зачастую в демонтаже принимают участие националисты и радикально настроенные граждане.

Отметим, украинский закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, запрещает использование символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, в частности герба СССР. При этом запрет не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления в силу закона.

Изюм, Анастасия Зук

Изюм. Другие новости 07.05.18

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