Украинские военные покупают информацию о протестных настроениях крымчан

Министерство обороны Украины потратит почти 4 миллиона рублей, чтобы собрать информацию о крымчанах и жителях других регионов ЮФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сайте публичных закупок Украины появилось извещение о тендере на проведение социологического исследования. В качестве заказчика указана воинская часть А4398, которая ранее находилась в Севастополе и работала как Центр информационно-психологических операций ВМС Украины. После воссоединения Крыма с Россией, формирование получило название 72-й главный Центр информационно-психологических операций сил специальных операций Украины и перебазировалось в Бровары.

Среди тем, которые интересуют украинских военных, – готовность россиян принимать участие в акциях протеста и их удовлетворенность работой чиновников и политиков, общественная напряженность в том или ином регионе, ее причины. Также победителям тендера предстоит собрать информацию о поле, возрасте, национальности, образовании, семейном и материальном положениях, профессии опрашиваемых.

Кроме Крыма, опросы пройдут в Адыгее, Ростовской области, Калмыкии и Краснодарском крае. По требованию заказчика, соцопрос будет включать не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2 тысячи интервью у респондентов дома.

Результаты исследования должны быть предоставлены украинским военным до октября 2018 года. Стоимость тендера – 1,6 миллион гривен (3,8 миллиона рублей).

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 07.05.18

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