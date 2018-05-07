В Крыму пьяный экс-чиновник задавил велосипедиста на сельской дороге

В селе Емельяновка экс-заместитель главы администрации Нижнегорского района Пётр Саврасов задавил велосипедиста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на улице Центральной. Иномарка сбила велосипедиста, а после снесла столб. От полученных травм мужчина, управлявший велосипедом, скончался на месте, а виновник ДТП остался цел и невредим.

Известно, что за рулем автомобиля Kia Soul находился Саврасов. По словам очевидцев, он пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Местные жители, отмечают, что по сельской дороге бывший чиновник передвигался на скорости не менее 100 километров в час. У погибшего 50-летнего мужчины, который работал охранником в сельском детском саду, осталась прикованная к постели мать.

«Общественность района опасается, что случай со смертельным наездом с участием замглавы администрации может не получить должной огласки, а виновные не понесут заслуженного наказания. Вместе с Саврасовым в машине находились его жена, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, Владимир Полищук – бывший глава Счётной палаты Крыма и проректор КФУ, Михаил Беляцкий и кандидат в депутаты Госсовета Крыма на довыборы 17 июня этого года», – цитирует «Новый Крым» обращение сельчан.

Нижнегорский район, Анастасия Зук

Нижнегорский район. Другие новости 07.05.18

Украинские военные покупают информацию о протестных настроениях крымчан. / Весеннее обострение: Чалый переходит к обмену встречными ударами с Овсянниковым. / На Украине выставили на продажу Ленина – дорого. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»