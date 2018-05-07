Крымские татары отказались выполнить требования радикалов из «Незалежной»

Крымские татары не оправдали ожиданий запрещенной в России экстремистской группировки «Меджлис».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадка в Бахчисарае, на которой в этом году отмечался Хыдырлез – крымско-татарский национальный праздник весны и плодородия, собрала тысячи людей. Таким образом, крымские татары проигнорировали призывы меджлисовцев бойкотировать празднование Хыдырлеза, так как его организацией занимались российские власти Крыма.

«Мероприятие проходило в Бахчисарае 5 мая. Праздник собрал порядка 55 тысяч человек», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в республиканском Госкомитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, который выступил одним из организаторов мероприятия.

Одним из тех, кто посетовал, что крымские татары не пожелали следовать рекомендациям из Украины, стал бывший крымский журналист Осман Пашаев: «В этом году несколько тысяч крымских татар приехали. Навезли кучу бюджетных невольников и звезд кавказского шансона», – написал у себя на странице в Facebook Пашаев.

Правда, признал он, требуя от крымских татар не участвовать в праздновании Хыдырлеза в Крыму, экстремисты не предлагают никакой альтернативы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 07.05.18

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