Сезон начался: в Крыму активизировались мошенники

С началом курортного сезона в Крыму активизировались мошенники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Кирова решил отдохнуть в Ялте и присмотрел на одном популярном сайте в Интернета коттедж. Связался по указанным телефонам с хозяином, тот потребовал задаток в размере 20 тысяч рублей. Схема для Крыма обычная: жилье, за которое не внесена частичная предоплата, забронированным не считается и может быть сдано другим туристам.

Поэтому кировчанин спокойно перевел заявленную сумму на указанный счет. И с тех пор больше не смог дозвониться до «хозяина жилья» – телефон все время отключен, сообщает «Кировская правда».

Пострадавший обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Отметим, что мошенник вполне может оказаться не крымчанином, но подобные случаи в Крыму не являются большой редкостью и происходят ежегодно.

Поскольку большая часть туристов, приезжающих на полуостров предпочитает останавливаться в частном секторе, а владельцы подобного жилья стараются «не светится» перед налоговыми органами, проверить сам ли хозяин сдает квартиру или дом, указанные в объявлении, зачастую не представляется возможным. Поэтому туристам рекомендуют пользоваться только сайтами с высокой репутацией и снимать жилье у хозяев, работающих легально, либо пользоваться контактами знакомых, уже побывавших в Крыму и рекомендовавших для отдыха то или иное место.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 08.05.18

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