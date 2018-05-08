На Украине разработали план противодействия России в Крыму

На Украине разработан проект плана неотложных мер по противодействию «российской агрессии» в Крыму. Об этом заявил представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в плане предусмотрены вопросы противодействия нарушениям со стороны России «в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму».

Избегая конкретики, Бабин сообщил, что после утверждения плана и определения алгоритмов его реализации, его ведомство начнет работу над проектом «указанной стратегии», и заявил, что результат ожидается до конца 2018 года.

«На Украине пытаются переключить внимание своего народа на какие-то внешние несуществующие проблемы, для того чтобы отвлечь их от происходящего в стране», – прокомментировал заявления Бабина заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он назвал подобные заявления пустыми, подчеркнув, что на полуострове дружелюбно относятся к украинскому народу, отмечает «RT».

Подобные заявления делаются для того, «чтобы удержаться у власти, – считает Гемпель, – и иметь возможность и дальше обманывать и грабить свой народ».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.05.18

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