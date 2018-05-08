У Крымского моста устроили заезд автомобилей без водителей

Минтранс РФ и Росавтодор провели первые масштабные испытания беспилотных машин отечественного производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тестовый проезд пяти автомобилей организовали на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Машины ехали без водителей, разработчики находились на пассажирских местах.

«После начала движения автомобили продемонстрировали разгон до максимальной скорости 40 км/ч, перестроение из правого в левый ряд, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение. Протяженность маршрута проезда каждой машины составила более 10 километров», – сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

В министерстве результатами испытаний остались довольны, подчеркнув, что проезд автомобилей стал завершением первого этапа проекта «Караван», который предусматривает создание федеральной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта.

«Все транспортные средства показали высокое качество маневрирования и бесперебойное функционирование системы высокоточного спутникового позиционирования, а также системы «машинного зрения», обеспечивающего детекцию и распознавание объектов, разметки, дорожных знаков и анализ обстановки. Благодаря передаваемой навигационной информации точность позиционирования движения составляет 3-5 см», – отметили в Минтрансе РФ.

Успешный проезд автомобилей станет основанием для принятия законодательства, которое позволит беспилотным машинам передвигаться по дорогам общего пользования. Сейчас, по данным ведомства, таких документов нет.

Краснодар, Леонид Маковецкий

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