В Крыму четвертый день не могут потушить свалку

В симферопольском микрорайоне Каменка горит полигон твердых бытовых отходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свалка загорелась 5 мая, огонь охватил порядка 800 квадратных метров карты полигона. На сегодняшний день грунтом отсыпано только около 80% площади возгорания.

В администрации города заверяют, что ситуация находится под контролем и очаг тления будет ликвидирован сегодня. По словам представителя администрации Симферополя Сергея Роика, с момента возгорания на место ежедневно выезжают сотрудники Роспотребнадзора и лаборатория МЧС для проведения замеров уровня вредных веществ в атмосфере, пока превышения допустимых норм не зафиксировано.

Чтобы отходы вновь не загорелись, по всей площади полигона будет продолжена отсыпка грунтом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.05.18

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