День Победы в Крыму: военные парады, «Бессмертный полк», салют и «Рио-Рита» (ФОТО)

73-й День Победы и 74-ю годовщину освобождения Крыма полуостров отметит масштабно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 10:00 в трех городах полуострова – Симферополе, Севастополе и Керчи начнутся военные парады.

В торжественном строю пройдут почти четыре тысячи военнослужащих Симферопольского, Севастопольского и Керченского гарнизонов, моряки Черноморского флота, юнармейцы и участники клубов исторической реконструкции (Севастополь).

Зрителям продемонстрируют около 100 образцов новейшей военной техники – БТР-82А, гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», пусковые установки комплекса ПВО С-300 и С-400, реактивные системы залпового огня «Град», бронемашины «Рысь», а так же автомобили «Урал» с минометами «Поднос» и «Сани».

В городах воинской славы Евпатории и Феодосии в победном марше примут участие военнослужащие Евпаторийского и Феодосийского гарнизонов. Праздник в этих городах начнется с 9 утра. В Евпатории на Фестивальной площади откроется выставка боевой техники, а в Феодосии два военных катера доставят к Бую-памятнику Керченско-Феодосийской десантной операции 41-го года несколько тысяч бумажных «Корабликов Победы», изготовленных крымскими школьниками. Наблюдать за церемонией удобно с городской набережной.

С 10 утра в Севастополе на Приморской бульваре желающие смогут отправить «письма победы» на воссозданных открытках 1944-1945-х годов родным и близким или подарить их ветеранам, оставив слова благодарности и добрые пожелания. Связистка рабоче-крестьянской Красной Армии примет послание в военной палатке, оформленной плакатами периода Великой отечественной войны. Неподалеку можно будет примерить форму русского солдата – плащ-палатку и каску, подержать в руках пистолет-пулемет Шпагина и сделать фотографию на память вместе с «красноармейцем» на фоне воссозданного блиндажа.

Во многих населенных пунктах Крыма будет организовано шествие «Бессмертного полка». В ряде населенных пунктов памятная акция пройдет раньше. Напомним, что впервые она состоялась в Томске в 2012-м. За 6 лет «Бессмертный полк» стал популярен почти по всему миру, где в настоящее время живут потомки героев-освободителей, добравшись в 2018-м аж до Чили. В США в акции принимают участие 40 городов.

По словам организатором, в этом году в крымской столице ждут 40 тысяч человек с портретами родственников-участников ВОВ – каждого 10-го горожанина. В Феодосии и Судаке, где в прошлом году в строй встал почти каждый второй горожанин, не исключают, что на этот раз акцию памяти поддержит весь город.

В Ялте «Бессмертный полк» пройдет по набережной им. В.И. Ленина в 14:00. А в 10 утра на Холме Славы состоятся торжественный митинг, возложение цветов и военно-историческая реконструкция «Полевой лагерь бойцов Красной Армии». Все желающие смогут прочувствовать на себе солдатский быт и отведать каши.

Город-герой Керчь во второй раз присоединится ко всероссийской акции «Рекорд Победы». В 13:00 в сквере Мира участники местного спортивного клуба и все желающие выполнят упражнение «отжимание» по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны – в этом году 25 тысяч 933 раза.

А Севастополь наравне с Санкт-Петербургом, Рязанью, Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Рыбинском и Благовещенском в «шесть часов вечера после войны» в нарядах 30-40-х годов закружится под звуки популярного в те времена фокстрота «Рио- Рита» в исполнении духового оркестра. Впрочем, организаторы арт-проект «РиоРита – радость Победы» не настаивают на обязательном соблюдении дресс-кода. Главное, по их словам, воссоздать на открытой площадке перед театром А. В. Луначарского атмосферу ликования, принесенного известием о великой Победе, и приглашают всех желающих.

Весь день в Крыму будут звучать песни военных лет, играть духовые оркестры и работать полевые кухни. Никитский ботанический сад в честь Дня Победы и в память о своих 30 сотрудниках, погибших на фронтах, в партизанских отрядах, расстрелянных и замученных фашистами, откроет двери ветеранам войны и труда, а также пенсионерам (бесплатный вход в Верхний и Нижний сады при предъявлении соответсвующих документов).

А в 22:00 небо над Севастополем, Керчью и Симферополем озарит праздничный фейерверк. Жители и гости Евпатории, Феодосии и Коктебеля увидят его в 21:00. Отметим, что в этом году в бюджете крымского поселка не нашлось денег на салют, его профинансировали местные предприниматели. Представители бизнеса подошли к вопросу с размахом: на собранные 120 тысяч рублей на набережной Коктебеля планируется произвести около 600 выстрелов вместо «30 залпов артиллерийских орудий и пусков фейерверочных изделий салютных установок», которые услышат и увидят в городах-героях, а также в местах дислоцирования штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 08.05.18

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