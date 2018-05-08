Украинский телеканал грозятся сжечь радикалы – за 9 Мая

На Украине радикалы устроили истерику из-за анонса праздничного концерта «Победа. Одна на всех!» на одном из телеканалов.

Ведущие канала Анастасия Даугуле и Андрей Доманский на русском языке анонсировали показ концерта, трансляция которого начнется 9 мая в 20:30. «Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков – это наша история, это наша генетическая память», – говорится в видеосюжете. Ведущие отмечают, что украинцы не должны позволить, чтобы улицы городов называли в честь фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в ходе факельных шествий в Киеве.

«И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так, нас много», – подчеркнула Даугуле и добавила, что миллионы украинцев чтят Победу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ролик, в котором рассказывается о важности Победы в Великой Отечественной войне для украинцев, разгневал местных националистов. Одни призывают закрыть телеканал, другие – сжечь офис и не допустить показ концерта.

Нашлись и те, кто поддержал телеканал: «Вы забыли, как деды страну от фашистской нечисти защищали? Кто не помнит свое прошлое, у того нет будущего».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.05.18

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