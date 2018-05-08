Жители Симеиза победили чиновников в схватке за пляж

Протесты жителей Симеиза убедили чиновников открыть доступ к пляжу «Башмак».

Планируется, что проход на территорию будет возобновлен до июня. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщила член инициативной группы, местная жительница Ирина Нечаева.

Напомним, в конце марта вход на пляж перекрыли забором, что вызвало возмущение у местных жителей. Официальной причиной чиновники назвали необходимость соблюдения требований антитеррористической безопасности в санатории «Симеиз», территория которого находится рядом с «Башмаком». Жители Симеиза, сдающие туристам жилье в аренду, понимая, что закрытый пляж лишит их дохода, решили отстоять «Башмак», разослав обращения в различные инстанции.

«Инициативная группа жителей в составе 10 человек была на личном приеме у первого заместителя главы администрации Ялты Алексея Челпанова, где он нам сказал, что пляж «Башмак» муниципальная собственность. И к концу мая все ограждения будут убраны и обеспечен доступ к пляжу – именно там, где он был», – рассказала РИА «Новый День» Ирина Нечаева, добавив, что пока никакие работы не проводятся, так как вероятно готовится соответствующее распоряжение руководства санатория.

Активистка также поставила под сомнение логичность использования поводов, по которым пляж был закрыт. Среди них, по ее словам, постановление УФСБ по Крыму 2017 года о закрытии «части территории санатория», а также попытка прикрыться «детским статусом» санатория, в то время как его официальное название «Клинический специализированный санаторий «Симеиз», и лечатся в нем не только дети.

«Наверное, рассчитывали на слабость жителей. Думали, что мы будем только охать возле забора и примем эти причины, не будем бороться. Но у нас не такие жители», – отметила Ирина Нечаева.

По ее мнению, чиновники почувствовали силу «волнения народа и напряжение, которое создалось в поселке», поэтому и решили снова сделать пляж открытым. Активистка уверена, что обещание Челпанова будет выполнено: это обязывает его статус врио главы города, а также присутствие депутатов и представителей Совмина. Тем не менее, жители Симеиза готовы и к худшему сценарию, в случае если чиновники все же пойдут на попятную.

«Если бы нам не открыли пляж, мы бы продолжили не только митинговать, но и поехали бы в Москву. У нас уже было готово обращение к президенту России Владимиру Путину с подписями, и ответами, которые мы получили от инстанций», – пояснила активистка.

Симеиз, Леонид Маковецкий

Симеиз. Другие новости 08.05.18

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