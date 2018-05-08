Дело агента СБУ, планировавшего диверсии в Крыму, отправили в суд

ФСБ завершила расследование уголовного дела агента СБУ Геннадия Лимешко, планировавшего устроить диверсии в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы дела направлены в Судакский городской суд. Планируется, что рассмотрение дела украинца начнется 10 мая.

Его обвиняют в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как уже сообщал «Новый День», Лимешко был задержан в августе 2017 года, когда пытался повредить опору линии электропередач между Новым Светом и Судаком. Украинец признал свою вину. Он также планировал поджечь лес и устроить обвал горных пород, чтобы перекрыть автомобильную трассу Судак – Новый Свет. У агента СБУ изъяли самодельную взрывчатку, сделанную из двух тротиловых шашек, гранату, ручную пилу и фотоаппарат.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.05.18

Массовый обморок: на линейке в украинской школе одновременно потеряли сознание 20 детей. / Ответ «Незалежной»: СК РФ возбудил дело против сотрудников прокуратуры Украины. / Севастопольскому депутату не удалось засудить спикера Заксобрания. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»