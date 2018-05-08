Зрада: Adidas и Coca-Cola «воткнули нож» в спину Украине

На Украине разгорается очередной скандал: компания Adidas выпустила футболки с гербом СССР, а Coca-Cola «штампует» напиток, на упаковке которого красуется матрешка c надписью «Original Russchian».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в «Незалежной» остро реагируют на все, что связно с Россией. Тех, кто не считает Россию врагом, пытаются запугать судами и международным порицанием.

Так, за футболки Adidas с гербом СССР и надписью USSR, выпущенные к чемпионату мира по футболу, Украинский институт национальной памяти грозится инициировать судебное разбирательство против спортивной компании. В Киеве заявляют: если одежда с данными символами будет обнаружена в украинских магазинах, товар будет конфискован, а виновные понесут уголовное наказание.

Не успели украинцы прийти в себя от сюрприза концерна спортивной одежды, как разгневались из-за «предательства» компании Coca-Cola. Матрешку и надпись «Original Russchian» на жестяных банках напитка Schweppes, реализуемых в Израиле, пользователи социальных сетей расценили как «удар в спину».

Стоит отметить, что несколько лет назад корпорация Coca-Cola стала фигурантом уголовного дела из-за публикации карт, на которых Украина красовалась без Крыма.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.05.18

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