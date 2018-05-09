Десятки тысяч крымчан и севастопольцев прошли в колоннах «Бессмертного полка» (ФОТО)

Десятки тысяч севастопольцев и крымчан присоединились ко всероссийской акции «Бессмертный полк» и пронесли портреты своих родственников по главным улицам городов и поселков полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымской столице в бессмертном шествии прошли более 45 тысяч горожан.

В городе-герое Севастополе – 50 тысяч. Огромный людской поток растянулся по главному проспекту города русских моряков.

Еще один город-герой – Керчь объединил под знаменами памятного марша около 10 тысяч человек.

Примерно столько же жителей Евпатории приняли участие в акции.

18 тысяч феодосийцев также захотели обессмертить своих героических предков.

В небольшом Судаке с портретами родственников прошли 2,5 тысячи человек.

Напомним, идея сформировать «Бессмертный полк» принадлежит журналистам Томска: в 2012 году они предложили горожанам пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной колонне. Тогда 9 мая в акции приняли участие более 6 тысяч томичей – они пронесли по улицам города почти 2 тысячи штендеров с фотографиями героев войны.

На следующий год подобные акции прошли уже в 120 городах. В этот раз «Бессмертный полк» прошагал почти по всему миру, везде, где живут потомки героев-победителей.

Керчь, Новый День, Галия Шакирова

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