Нацизм победили украинцы, Порошенко подписал акт о капитуляции Германии – новейшая история по-украински

На Украине подписание акта о капитуляции Германии приписали Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил был подписан в ночь на 7 мая 1945 года в Реймсе начальником Оперативного штаба Верховного командования германской армии, генерал-полковником Альфредом Йодлем. От СССР документ подписал генерал Суслопаров. Документ вступил в силу 8 мая 1945 года.

8 мая 2018 года в Киеве состоялась акция «Первая минута мира», посвященная годовщине этого события. Транслируя мероприятие, один из телеканалов вывел на экран титр: «Акция «Первая минута мира», посвящена моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко».

Отметим, что накануне отличился и сам президент «Незалежной», заявивший, что во Второй мировой войне победил украинский солдат: «По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью. Без миллионов солдат-украинцев... мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше».

Он подчеркнул, что среди советского генералитета было около 300 украинцев по происхождению.

Напомним, на Украине все основные торжества проходят 8 мая – таким образом власти пытаются провести декоммунизацию и искоренить советское прошлое страны. День Победы 9 мая в «Незалежной» называют фейком. Между тем, война в Европе завершилась именно 9 мая 1945 года – войска 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов освободили Прагу.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.05.18

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