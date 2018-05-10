Красные флаги, георгиевские ленточки и уголовные дела: Украина отпраздновала День Победы

Около полумиллиона жителей Украины приняли участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Об этом заявили в МВД «Незалежной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, всего на Украине было организовано около 1 тысячи 600 мероприятий, в которых приняли участие 460 тысяч человек. В МВД заявили, что грубых нарушений общественной безопасности не зафиксировано.

Между тем, в Киеве было совершено нападение на одного из организаторов шествия «Бессмертного полка», руководителя «Россотрудничества» Константина Воробьева – его облили зеленкой и фекалиями.

В Одессе задержали трех человек за использование красных флагов: один из них вывесил знамя из окна своей квартиры, другой – на балконе, третий прикрепил красный флаг с серпом, молотом и надписью «На Берлин» на автомобиль.

Все трое стали фигурантами уголовных дел за распространение советской символики и пропаганду коммунистического режима и рискуют отправится за решетку на срок до 5 лет.

Всего 9 мая на Украине было возбуждено 5 подобных дел. Еще 28 человек задержали за использование георгиевских ленточек.

При этом один из лидеров партии «За жизнь», депутат Верховной рады Нестор Шуфрич придумал, как обойти запрет: он возложил к Могиле Неизвестного Солдата цветы, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.

«Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы», – заявил депутат.

Отметим, украинцы, участвовавшие в торжествах, заявляет, что полиция занижает число участников минимум на порядок. Так, согласно официальным данным МВД, Бессмертный полк в Киеве собрал около 2 тысяч человек, но очевидцы утверждают, что в шествии приняли участие от 50 до 100 тысяч киевлян.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.05.18

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