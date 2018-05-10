Украину пригласят на Ялтинский международный форум

На Ялтинском международном экономическом форуме в 2019 году будет предусмотрена квота для представителей Украины. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Как уже сообщал «Новый День», Ялтинский международный экономический форум проводится с 2015 года и постоянно расширяет географию участников. Так, в 2018 году форум собрал участников из 71 страны. Украина ни разу не принимала участие в мероприятии и в следующем году получит официальное приглашение.

«Для нас очень важно, чтобы форум начали посещать украинские журналисты, предприниматели, бизнесмены и политики. Это может снизить напряженность между двумя странами и устранить недружественную риторику Киева в отношении форума и его зарубежных гостей, – цитируют Назарова «Известия». – Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможной для сотрудничества».

Некоторые депутаты Верховной рады уже заявили о готовности принять участие ив форуме.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.05.18

Красные флаги, георгиевские ленточки и уголовные дела: Украина отпраздновала День Победы. / Крымский мост сдали заказчику. / Нацизм победили украинцы, Порошенко подписал акт о капитуляции Германии – новейшая история по-украински. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»