Крым вошел в число регионов-аутсайдеров по обеспеченности детскими садами

Крым вошел в число российских регионов, где наблюдаются проблемы с детскими садами. Компанию ему в числе отстающих составляют Ингушетия и Дагестан. Об этом заявили в Министерстве образования и науки РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в очереди в учреждения дошкольного образования стоят более 20 тысяч крымчан. При этом в 2017 году было сорвано строительство 15 детсадов: общая сумма невозвращенных авансов по контрактам составляет более 500 миллионов рублей. Так как подрядчики отказались добровольно возвращать авансы, Службе капстроительства приходится оспаривать действия организаций в суде. Возбуждено два уголовных дела.

В 2018 году Крым получит 2 миллиард рублей на строительство модульных детсадов. Была поставлена задача максимально сократить очередь в Симферополе. Но пока в городе нашли только 15 подходящих площадок, а этого недостаточно.

Проблемы с возведением модульных корпусов возникнут в Ялте и Алуште – это связано с геологией, отмечают в минобразе РК. Поэтому в этих регионах детсадов будет меньше, чем «хотелось бы министерству».

В Национальном родительском комитете считают, что проблему можно решить семейных дошкольных групп, когда мать в декрете помимо своего ребенка присматривает за другими детьми на дому и получает за это заработную плату, отмечают «Известия». Однако здесь можно столкнуться с серьезными бюрократическими трудностями – пока подобная деятельность без соответствующей лицензии считается незаконной.

Кстати, в текущем году планируется построить первый в Крыму детсад в рамках государственно-частного партнерства. Его возведут в Судаке, учреждение будет рассчитано на 315 мест.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.05.18

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