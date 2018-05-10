Зрителей Парада Победы в Керчи перепачкали черной краской (ФОТО)

Зрители Парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Керчи пострадали от нерадивых коммунальщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», керченские коммунальщики, которым, видимо, не хватило времени, покрасили ограждения по периметру главной улицы, на которой развернулись праздничные действия, лишь накануне 9 Мая. В итоге черная краска не успела высохнуть и оказалась на руках, на брюках, платьях, блузках и парадных кителях керчан, пришедших на парад.

Как рассказали РИА «Новый День» пострадавшие горожане, местные коммунальщики не впервые допускают такую оплошность.

Напомним, что в военном параде в городе-герое приняли участие 900 военнослужаших и 30 единиц боевой техники. «Бессмертный полк» объединил под своими знаменами около 10 тысяч керчан.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 10.05.18

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