Ветрено и мокро: Крым накроют грозовые облака

Крым останется во власти циклона, который принес на полуостров грозы и похолодание, до конца недели.

Как рассказали РИА «Новый День» в Гидрометцентре Крыма, «в ближайшие трое суток на полуострове сохранится прохладная, неустойчивая погода: местами пройдут грозовые кратковременные дожди». Ночная температура воздуха +9 °С …+14°С. 12 мая станет еще свежее – 3°С …8°С тепла. Днем воздух прогреется до +16°С …+21°С.

Кроме того, на полуострове будет ветрено. Оператор Керченской паромной переправы уже предупредил о возможной остановке работы паромов из-за непогоды.

«11 мая в течение всего дня прогнозируются ухудшение погодных условий в акватории Керченского пролива. Ожидается усиление скорости ветра до 17 м/с и более. Работа Керченской паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов», – сообщает «Морская дирекция» и просит пассажиров по возможности воздержаться от поездок в сторону переправы.

Начало следующей недели Крым также встретит с грозами.

Накануне из-за сильных дождей без света частично остались Феодосия и Евпатория, а также семь поселков в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.05.18

На Украине отказались менять экипаж «Норда» на браконьеров. / В Крыму на выплаты вкладчикам украинских банков перечислили более 60 миллионов рублей. / Стала известна дата открытия Крымского моста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»