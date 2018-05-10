В Крым приедет делегация из Франции

В мае делегация французского Мариньяна посетит Крым. В частности, иностранцы собираются посетить Евпаторию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в составе делегации: мэр французского города Эрик Лье Диссэз, вице-мэр Мариньяна по вопросам образования и воспитания детей раннего возраста Вероник Прадель, глава представительства ДНР во Франции Юбер Файяр. Цель визита – установление побратимских связей. «Предприняты шаги по установлению дружеских и партнерских отношений между городами Мариньян и Евпатория», – сообщили в пресс-службе администрации Евпатории. Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве будет подписано 14 мая.

Как сообщал «Новый День», в апреле в Ялте прошел IV международный экономический форум (ЯМЭФ). Несмотря на действие санкционного режима, в Крым приехали представители более 60 стран из Азии, Африки и Латинской Америки. Европейский союз представляли делегаты из Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Исландии, Италии, Франции, Великобритании и Чехии.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 10.05.18

Ветрено и мокро: Крым накроют грозовые облака. / На Украине отказались менять экипаж «Норда» на браконьеров. / В Крыму на выплаты вкладчикам украинских банков перечислили более 60 миллионов рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»