Керчане требуют снизить цены на экскурсии в музее Аджимушкайских каменоломен

Жители Керчи возмутились дороговизной билетов в музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», керчане называют новую цену на вход неподъемной для местных жителей и высокой даже для туристов.

«Меня в пионеры принимали в каменоломнях, деды воевали, защищая подступы к Крыму, а теперь мои дети и внуки за 450 рублей могут гордиться победой. Что уж, сделайте Митридат платным», – прокомментировал в соцсетях повышение цен в музее один из горожан.

Мужчина задался вопросом формирования цен на посещение музея, и утверждает, что в учреждении уже «нет тех интересных и завораживающих экскурсий».

«Кто теперь (и исходя из чего) формирует цену наследия наших дедов? Для жителей Керчи вход, как минимум, должен быть бесплатным. <...> Сейчас же, с такими ценами, задумаешься идти туда с детьми или найти другой досуг», – отмечает керчанин.

Его возмущение поддержали другие крымчане, согласившись с тем, что цены, выросшие с 250 до 450 рублей (так указал возмутившийся), действительно, не по карману многим местным жителям.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Восточно-Крымский ИКМЗ), в который входит музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, подтвердили, что цены выросли, однако уточнили – в прошлом году билет для взрослых стоил 300 рублей, в этом году его стоимость подняли до 400 рублей. Рост цен связали с открытием пятой выставки в музее.

«Деньги, прежде всего, нужды для развития музея: построить выставки, обновлять экспозицию, вводить технические усовершенствования, приобретать инновационное оборудование. Музеи зарабатывают деньги не на зарплату и не на обучение сотрудников, а на развитие, расширение возможностей экспозиционного показа», – пояснила корреспонденту РИА «Новый День» заместитель гендиректора Восточно-Крымского ИКМЗ Наталия Галченко.

По ее словам, заповедник постоянного проводит различные мероприятия, которые позволяют большому количеству людей посетить музеи города бесплатно, что отражается на годовой статистике: «У нас работает 11 музейных объектов. Посещаемость прошлого года – 185 тысяч человек. 110 тысяч человек – бесплатные посетители. Это 59,4%. Мы очень щедрые и делаем акции, мероприятия, большие открытия выставок, на которые приглашаем керчан. В этот день, когда мы открываем выставки, все работаем бесплатно. А открываем мы 48 выставок в год», – сообщила заместитель гендиректора.

При этом она заявила, что сделать вход бесплатным и свободным в музее истории обороны не представляется возможным как минимум по соображениям безопасности, так как экскурсии проводятся «в особых условиях горных выработок».

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 10.05.18

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