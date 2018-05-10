Российские компании, работающие на Украине, собираются национализировать

В Верховную раду Украины внесен проект, предусматривающий национализацию российских компаний, работающих в стране. Соответствующие поправки предложено внести в закон «О санкциях».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор законопроекта – депутатом парламента от «Блока Петра Порошенко», бывший министр юстиции Роман Зварыч – предлагает запретить работать на Украине компании, принадлежащие России или ее гражданам. А те, что уже работают в «Незалежной», национализировать. Это касается и компаний других государств, доля в которых принадлежит россиянам, а также любым юридическим или физического лица, нарушившим «соответствующие права и интересы Украины».

Кроме того, предлагается разрешить вносить в санкционные списки украинских граждан и украинские юридические лица.

«Государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, что создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в пояснительной записке к докаументу.

Отметим, российский бизнес крупнейшим инвестором в экономику Украины. Так, в 2016 году гражданам РФ принадлежала каждая 10-ая компания, работавшая в «Незалежной», а все активы российского происхождения на территории Украины оценивались примерно в 30 млрд. долларов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.05.18

Готовьтесь к пробкам: в Севастополе два месяца будут восстанавливать смытую дождем дорогу (ФОТО). / В Крым приедет делегация из Франции. / Ветрено и мокро: Крым накроют грозовые облака. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»