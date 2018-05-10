В Алупке владелец элитных апартаментов нанял юристов против Госкомрегистра

Госкомрегистр готов принудить владельца элитных апартаментов «Испанская деревня» в Алупке соблюдать законы, выписывая ему штрафы на сотни тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирма «Черномор-Инвест» не устранила ранее выявленные инспекторами нарушения земельного законодательства.

«В ходе проверки специалисты Госземнадзора обнаружили, что юридическое лицо до сих пор не освободило самовольно занятые земельные участки муниципальной и частной собственности общей площадью 177 квадратных метров. Также «Черномор-Инвест» продолжает использовать участки в иных целях с расположенными на них капитальными строениями, имеющие вид разрешенного использования «курортная деятельность». Кроме того, юридическое лицо по-прежнему ничего не сделало для освоения земельного участка, предназначенного для строительства и обслуживания климатопавильона и выделенного на условиях аренды еще в 2010 году: на территории отсутствуют какие-либо здания или сооружения», – сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

По его словам, нарушения, которые так и не были устранены, стали поводом для составления новых протоколов и предписаний. Материалы проверок ведомство направило в суд: штраф по каждому из нарушений может составлять от 100 до 200 тысяч рублей.

Между тем, владелец «Испанской деревни» с решением земельных инспекторов не согласился, и намерен обжаловать в суде полученные предписания.

Как уже сообщал «Новый День», после того как премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году посетил Алупку, администрация Ялты отменила решение местного горсовета о передаче чуть более одного гектара земли в аренду «Черномор-Инвест». Причиной отмены решения стало нецелевое использование участка.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.05.18

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