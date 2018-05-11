В Крыму вынесли приговор украинскому диверсанту

Судакский городской суд вынес приговор Геннадию Лимешко, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», Лимешко был задержан в августе 2017 года, когда пытался повредить опору линии электропередач между Новым Светом и Судаком. Украинец признал свою вину. И сообщил, что так же планировал поджечь лес и устроить обвал горных пород, чтобы перекрыть автомобильную трассу Судак – Новый Свет. У агента СБУ изъяли самодельную взрывчатку, сделанную из двух тротиловых шашек, гранату, ручную пилу и фотоаппарат. По оперативным данным, Лимешко действовал по заданию СБУ.

Судакский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.05.18

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