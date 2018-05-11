Американские пивоманы могут оставить Крым без урожая

Крымской растительности угрожают «американцы»: отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК сообщил об угрозе массового распространения на полуострове опасного сельскохозяйственного вредителя – американской белой бабочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская белая бабочка (латинское название Hyphantria cunea) – карантинный вредитель: в «меню» ее гусениц присутствует около 230 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. Но чаще всего они уничтожают плодовые культуры. Поэтому, в первую очередь, «американка» угрожает крымским садам.

Историческая родина бабочки – Северная Америка, там она распространена на всей территории – от Канады до Мексики. Нашествие бабочки на Евразию началось в середине ХХ века – ее завезли вместе с фруктами. В 1952 году вредитель был обнаружен на территории Украины в Закарпатье, а вскоре появился в южных регионах России и среднеазиатских республиках.

Сейчас отмечается процесс спаривания, яйцекладки и эмбрионального развития карантинного вредителя. Самки откладывают яйца на обратную сторону листьев. Через 2-3 недели после создания кладки появляются гусеницы. Они будут превращаться в куколку от 30 до 50 дней, одновременно поедая листья растений.

При этом одна самка может отложить 1,5 тысячи яиц.

Для гусениц свойственно проживание колониями. Собираясь в кучи, они оплетают ветви деревьев и кустарников паутиной. Молодые гусеницы поедают мясистую часть, богатую соком, оставляя своеобразный остов из жилок. Подросшие особи способны справиться и с ним, не оставляя от листьев ни следа.

Чаще всего жертвой вредителя становятся яблоня, слива, вишня, айва, ясень. Подросшие гусеницы не брезгуют хвойными и травой. Поскольку летом появляется новое поколение гусениц, процесс уничтожения растений длится до осени.

Еще один опасный вредитель, начавший размножение, – и песчаный медляк.

Он повреждает технические культуры, сахарную свеклу, подсолнечник, злаковые, сеянцы плодовых культур, иногда побеги виноградной лозы. Наиболее опасен для всходов пропашных культур и рассады овощных культур весной и в начале лета. В этот период на одном квадратном метре может концентрироваться от нескольких десятков до сотни жуков. Особенно заметны их повреждения на подсолнечнике, кукурузе, капусте, томатах, огурцах, сое, фасоли, луке. Личинка (ложнопроволочник) по внешнему виду напоминают проволочников (личинок жуков – щелкунов).

Специалисты Крымского филиала Россельхозцентра рекомендуют растениеводам провести обследование сельскохозяйственных угодий и провести профилактическую обработку территорий, подпадающих в группу риска. Но предупреждают, что при борьбе с вредителями важно использовать разрешенную норму расхода препаратов и необходимый объем рабочей жидкости, так как эти средства токсичны.

Садоводам-любителям в качестве одного из способов борьбы с американской белой бабочкой советуют использовать ловушки с пивом или квасом: для гусениц такие напитки являются лакомством. Поэтому, если повесить на ветке дерева небольшую емкость с угощением, через несколько часов вредители окажутся в западне. Правда, полностью истребить прожорливого вредителя подобным образом не удастся – нужно использовать весь возможный комплекс мер.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.05.18

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