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Воскресенье, 13 мая 2018, 15:57 мск

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МВД Украины занялось деоккупацией Донбасса

Министерство внутренних дел Украины разрабатывает план по «деоккупации Донбасса». Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работа ведется в авральном темпе: уже летом документ должен быть готов.

По словам Авакова, план будет состоять из двух частей – подготовительной и практической. В результате его реализации Киев собирается вернуть под свой контроль территории ЛНР и ДНР.

Напомним, с начала мая Украина перевела свои действия в Донбассе из антитеррористической в режим военной операции. Оправдательная версия ООС против населения ЛДНР такова: зачистка будет проведена «в соответствии с принятым парламентом законом» о реинтеграции Донбасса и предпринята в ответ на «резкий рост уровня угрозы на востоке».

Киев, Платон Ефимчук

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