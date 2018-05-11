«Сказывается частое пользование порносайтами…» Украине выбрали новый бренд

На Украине разработали новый бренд для продвижения страны на мировой арене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визитную карточку выбирали из 6 вариантов. Все они разрабатывались при помощи британских специалистов. В результате правительство «Незалежной» утвердило бренд со слоганом «Украина сейчас». Логотип тут же высмеяли и на Украине, и в России.

Первым начала киевский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

«Пару часов это слишком много. 15-20 минут. А потом вносить правки, экспертов приглашать, фокус группы можно провести. До миллиона можно спокойно смету расписать», – комментируют его пост в соцсетях.

«Гройсман сам рисовал. Жадность она такая. Подзаработать-то хочется», – предполагают одни. Другие обвиняют «Незалежную» в плагиате: «Наименование «бренда» Ukraine Now практически дословно копирует Russia Today. Хоть что-то своё в состоянии придумать?» «А бренд ukraine tomorrow уже не катит!!! Украина только сейчас!!!», – иронизируют третьи.

Многие увидели схожесть нового бренда Украины с логотипом популярного порносайта

«Отличное лого с честным позиционированием», – комментируют украинцы.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 11.05.18

В Севастополе задержали религиозного экстремиста. / Американские пивоманы могут оставить Крым без урожая. / МВД Украины занялось деоккупацией Донбасса. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»