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Воскресенье, 13 мая 2018, 15:56 мск

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«Сказывается частое пользование порносайтами…» Украине выбрали новый бренд

На Украине разработали новый бренд для продвижения страны на мировой арене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визитную карточку выбирали из 6 вариантов. Все они разрабатывались при помощи британских специалистов. В результате правительство «Незалежной» утвердило бренд со слоганом «Украина сейчас». Логотип тут же высмеяли и на Украине, и в России.

Первым начала киевский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

«Пару часов это слишком много. 15-20 минут. А потом вносить правки, экспертов приглашать, фокус группы можно провести. До миллиона можно спокойно смету расписать», – комментируют его пост в соцсетях.

«Гройсман сам рисовал. Жадность она такая. Подзаработать-то хочется», – предполагают одни. Другие обвиняют «Незалежную» в плагиате: «Наименование «бренда» Ukraine Now практически дословно копирует Russia Today. Хоть что-то своё в состоянии придумать?» «А бренд ukraine tomorrow уже не катит!!! Украина только сейчас!!!», – иронизируют третьи.

Многие увидели схожесть нового бренда Украины с логотипом популярного порносайта

«Отличное лого с честным позиционированием», – комментируют украинцы.

Киев, Платон Ефимчук

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